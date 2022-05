Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal, 31 juillet 2022, .

Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

2022-07-31 11:30:00 11:30:00 – 2022-07-31 12:30:00 12:30:00

Dimanche 31 juillet à 11 h 30. Jet Blast : rock 70’s

Chanson. Jet Blast propose un concert hommage aux plus grands : ZZ Top, Hendrix, ACDC, Alice Cooper, Led Zeppelin et les Who. Ils partageront également de leurs créations de rock musclé sur des textes, dont l’esprit critique n’exclut pas l’humour.

