Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

Vendredi 29 juillet à 21h30

Issara : Soul. Avec un charisme pétillant et une voix soul, Issara transmet son énergie au public. Ses compositions enjouées, fraîches et sincères s’inspirent des classiques rétro de l’époque Motown et des légendes de la musique soul.

