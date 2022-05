Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal, 15 juillet 2022, .

Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

2022-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00

Vendredi 15 juillet à 21h30 The Cubaners : Concert latino avec The Cubaners

Musiques du monde. Proposent un répertoire varié latino tropical où se côtoient salsa, calypso et cumbia.

