Gilley Doubs A 20h30.

Organisé par la Mairie de Gilley.

L’Espérance du Sauget présente son concert de printemps. Plus de soixante musiciens seront présents. Première partie : Lè p’tés Sadjets et l’harmonie. Deuxième partie : L’harmonie «l’avenir de Damprichard».

Accès libre.

