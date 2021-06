Gilley Gilley Doubs, Gilley Concert de l’espérance du saugeais Gilley Gilley Catégories d’évènement: Doubs

Gilley

Concert de l’espérance du saugeais Gilley, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Gilley. Concert de l’espérance du saugeais 2021-07-03 – 2021-07-03

Gilley Doubs Gilley A 20h30.

Organisé par la Mairie de Gilley.

Concert d’Athenae dans l’église : musiques celtiques, médiévales, world.

Chapeau avec participation souhaitée de 10€ / pers..

