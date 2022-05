Concert de l’Escadron Volant de la Reine – Le Festival de Saintes Cathédrale Saint-Pierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de l'Escadron Volant de la Reine – Le Festival de Saintes

Cathédrale Saint-Pierre, le mercredi 20 juillet à 20:00

L’Escadron Volant de la Reine Liés par une profonde amitié, les musiciens de l’Escadron volant, tous sortis des écoles les plus réputées d’Europe, se sont rassemblés il y a 10 ans et aiment à faire découvrir des œuvres méconnues. Ils nous emmènent avec eux dans les églises napolitaines du XVIIe siècle pour un concert empreint d’affects et de mystères.

De 15 à 45 € selon placements

« Tenebrae : Miserere per la Settimana Santa Del Cavaliere Alessandro Scarlatti » Scarlatti Miserere per la Settimana Santa L'Escadron Volant de la Reine

2022-07-20T20:00:00 2022-07-20T21:00:00

