Haut-Rhin Vogelgrun EUR L’Orchestre symphonique CHÜT et la chanteuse Lina LoEv vous invitent à leur concert de l’Épiphanie ! Œuvres classique et crinoline, comédie burlesque et air entrainant – vous serez transporté de Vienne à Chicago ! Un goûter des rois sera proposé sur le parvis. « De Vienne à Chicago », par l’Orchestre symphonique Chüt, accompagné par Lina Loev. Un goûter des rois sera proposé sur le parvis. Vogelgrun

