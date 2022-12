Concert de l’Epiphanie de la chorale Ste Cécile Marmoutier Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Marmoutier La chorale Saint-Cécile sous la direction d’Hubert Sigrist sera accompagnée de Thierry Senentz (orgue) et de Véronique Reinbold Wendling (flûte traversière, piccolo et chant) pour ce concert de l’Epiphanie qui prend place depuis 1996 ! L’entrée est libre avec un plateau au profit du Foyer Saint-Léon de Marmoutier. +33 3 88 70 60 08 Marmoutier

