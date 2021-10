Concert de l’Épiphanie Berstett, 9 janvier 2022, Berstett.

Concert de l’Épiphanie 2022-01-09 16:00:00 – 2022-01-09 18:00:00

Berstett Bas-Rhin Berstett

0 EUR L’ensemble vocal “CANTALLIA” est un choeur mixte d’une quarantaine de choristes, co-dirigé par Adam Harrata et Clément Charlon tous deux issus de la classe de Direction de Choeur du Conservatoire de Strasbourg.

En première partie, la Messe Brève dite “aux chapelles” de Charles Gounod qui sera accompagné d’un quintet à cordes et en seconde partie, le choeur interprètera des chants sacrés de la période de Noël et de l’Epiphanie issus du répertoire traditionnel provenant de différents pays à plusieurs voix.

Concert gratuit avec plateau.

Concert animé par l’ensemble vocal “Cantallia”

.

+33 3 88 69 47 75

L’ensemble vocal “CANTALLIA” est un choeur mixte d’une quarantaine de choristes, co-dirigé par Adam Harrata et Clément Charlon tous deux issus de la classe de Direction de Choeur du Conservatoire de Strasbourg.

En première partie, la Messe Brève dite “aux chapelles” de Charles Gounod qui sera accompagné d’un quintet à cordes et en seconde partie, le choeur interprètera des chants sacrés de la période de Noël et de l’Epiphanie issus du répertoire traditionnel provenant de différents pays à plusieurs voix.

Concert gratuit avec plateau.

dernière mise à jour : 2021-10-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg