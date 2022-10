Concert de l’Épiphanie

2023-01-07 20:00:00 – 2023-01-08 Venez fêter l’Épiphanie en écoutant un concert de Klac’Son Big Band ! Ce moment festif, en partenariat avec la Saison Musicale de la Communauté de Communes Hanau-La-Petite Pierre, clôturera les festivités de Noël au Pays de Hanau et ouvrira le Festival Cuivrissimo. Animation proposée dans le cadre des festivités de Noël au Pays de Hanau et du Festival Cuivrissimo Entrée libre/plateau dernière mise à jour : 2022-10-07 par

