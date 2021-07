Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque CONCERT DE L’ÉPAU – QUATUOR ATLANTE Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

CONCERT DE L’ÉPAU – QUATUOR ATLANTE Yvré-l’Évêque, 15 août 2021-15 août 2021, Yvré-l'Évêque. CONCERT DE L’ÉPAU – QUATUOR ATLANTE 2021-08-15 16:00:00 – 2021-08-15 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque Sarthe Les concerts de l’Épau sont des concerts de jeunes artistes issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux dont le lauréat sera programmé au Festival de l’Épau en 2022.

Quatuor Atlante : Maddalena Severin, Marie-Hélène Pierre, violon – Solène Dumontier, alto – Lucie Guéraud, violoncelle

Lieu : Dortoir

Sans réservation dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Yvré-l'Évêque Étiquettes évènement : Autres Lieu Yvré-l'Évêque Adresse Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Ville Yvré-l'Évêque lieuville 47.98395#0.25061