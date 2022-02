Concert de L’Entourloop Ondres, 30 avril 2022, Ondres.

Concert de L’Entourloop Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres

2022-04-30 21:00:00 – 2022-04-30 23:45:00 Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet

Ondres Landes Ondres

EUR 20.99 20.99 Organisé par la Locomotive et le Café Music’.

2022 marquera le retour des infatigables seniors du collectif L’ENTOURLOOP ! Après une pause pour se consacrer à la création d’un nouvel album et d’un nouveau live qui s’annonce exceptionnel, ils reprennent la route, plus déterminés que jamais !

Sir Johnny et King James savent bien s’entourer : Skarra Mucci, Capleton, Panda Bud, Biga Ranx, Troy Berkley, Ruffian Rugged… c’est ce brassage qui donne naissance à des feats explosifs et surprenants.

Leurs créations visuelles singulières font de L’Entourloop un groupe de scène par essence qui délivre depuis des années des shows mémorables. Les insatiables diggers et leurs acolytes pensent à tout et parviennent, lors de leurs concerts, à nous plonger au cœur de leur univers.

Amateurs de sound-system, de vinyles et de classiques du cinéma français, ne ratez pas ça !

RDV à 21h.

+33 9 53 62 38 01

RoyX

