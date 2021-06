Paris Village Reille Paris Concert de l’Ensemble Zellig (mail envoyé) Village Reille Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Le mercredi 21 juillet 2021

de 19h30 à 20h30

gratuit

De Mozart à Saint-Saëns, en passant par les musiques du monde et d’aujourd’hui, un programme éclectique aux couleurs d’Orient Couleurs d’Orient Les musiciens de l’Ensemble Zellig réunis en quatuor proposent un programme aux couleurs d’orient dans une démarche résolument éclectique. Se succèderont ainsi des airs d’une juvénile « turquerie » de Mozart, des évocations arabisantes ou extrême-orientales imaginées par des compositeurs d’aujourd’hui. Sans oublier des airs traditionnels arméniens, une suite klezmer et une irrésistible « bacchanale biblique » de Saint-Saëns dans une formidable transcription pour quatre instruments due à Etienne Lamaison. Programme Deux pièces traditionnelles arméniennes, pour clarinette lituanienne ténor et bourdon : Hovern Engan Akh im jampan Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) : Airs de l’Enlèvement au Sérail, pour flûte et clarinette Philippe Hersant (né en 1948) : Le Chemin de Jérusalem, pour viole de gambe Ahmed Essyad (né en 1938) : Chant I, pour clarinette lituanienne, violoncelle et contrebasse Toru Takemitsu (1930-1996) : Air, pour flûte Suite Zelig (traditionnel klezmer), pour flûte, clarinette, violoncelle et contrebasse Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Bacchanale de Samson et Dalila pour flûte, clarinette, violoncelle et contrebasse Concerts -> Classique Village Reille 11 impasse Reille Paris 75014

6 : Glacière (684m) 6 : Saint-Jacques (813m)

Contact :Ensemble Zellig 0673737282 b.boland@orange.fr https://ensemblezellig.fr https://www.facebook.com/ensemble.zellig

