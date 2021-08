Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère, Plobannalec-Lesconil Concert de l’ensemble vocal Talea – Oeuvres de C. Monteverdi et O. Gjeilo Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Concert de l'ensemble vocal Talea – Oeuvres de C. Monteverdi et O. Gjeilo 2021-08-26 Eglise Saint-Alour Plobannalec-Lesconil

Installé à Ergué-Gabéric près de Quimper, l'ensemble TALEA rassemble une vingtaine de TALEENS et TALEENNES, chanteurs provenant du Sud-Finistère, sous la direction de Pierre-Emmanuel CLAIR. Son répertoire s'est progressivement construit autour du Madrigal et de la musique baroque, tout en y intégrant des œuvres de jeunes compositeurs du XXIème siècle. Les TALEENS sont de drôles de passionnés, motivés par le plaisir de travailler ensemble un répertoire exigeant et gratifiant, mais également désireux de faire progresser sans cesse leurs techniques de chanteurs d'ensemble et d'expression musicale. La formation vocale collective et individuelle tient une place importante dans les répétitions, permettant à chaque chanteur de travailler son propre instrument. Cette formation peut se poursuivre par des stages pour les choristes souhaitant s'entraîner au chant soliste, ou pratiquer le « un par voix » au sein de duos, trios ou quatuors. Enfin, intégrer TALEA, c'est accepter sans réserve de donner un coup de main à la vie de l'association. Chacun ses talents, chacun sa contribution ponctuelle ou régulière, l'essentiel est de participer, voilà la clé de notre dynamisme. TALEA en 2020 et 2021 : Notre grande fierté de TALEENS, c'est d'avoir réussi à poursuivre le travail individuel et collectif à distance en dépit des confinements. Nous avons même pu donner un concert (dans le respect des consignes sanitaires évidemment) le samedi 19 septembre 2020 dans l'église Saint Guinal d'Ergué-Gabéric. PASS sanitaire obligatoire.

