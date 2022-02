Concert de l’ensemble vocal « Santolea » Perros-Guirec, 30 avril 2022, Perros-Guirec.

Concert de l’ensemble vocal « Santolea » Perros-Guirec

2022-04-30 – 2022-04-30

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec

L’ensemble vocal Santolea est composé de 12 choristes confirmés, issus de différents chœurs du Mans et qui se sont réunis autour d’un répertoire éclectique ,qui va de la musique de la Renaissance européenne à la musique sacrée en passant par des chants traditionnels espagnols, italiens ou d’Amérique du Sud. Cet ensemble a déjà effectué des tournées en Espagne et dans le Sud-ouest de la France, participé à plusieurs festivals, donné de nombreux concerts, notamment à la cathédrale du Mans et a pris part récemment au concours national de chant choral de Pornic , en catégorie supérieure.

Ces choristes ont pour ambition de partager avec leur public ,le simple mais exigeant plaisir de chanter. L’ensemble vocal « Santolea » offre une palette musicale dont la diversité ,le timbre et la couleur s’adaptent à tous les lieux et à tout type de public.

L’ensemble vocal « SANTOLEA » donnera un concert à l’église Notre-Dame de la Clarté , le samedi 30 avril à 20h30.

Entrée au chapeau.

ev.santolea@orange.fr

Perros-Guirec

