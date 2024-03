Concert de l’Ensemble Vocal Santolea Rue de la Libération Avessé, dimanche 14 avril 2024.

Ces compagnons ont en commun la joie intense que procure le plaisir de chanter. S’harmoniser avec application sans se prendre au sérieux, tel est le crédo qu’ils se sont fixé.

Son programme, choisi collectivement, est constitué d’œuvres tirées du répertoire civil et religieux et se joue des frontières culturelles, ne retenant que les puissances graves et joyeuses de pièces qui ont traversé le temps des chants de la Renaissance à la musique sacrée, en passant par des traditionnels espagnols, italiens, anglais, américains du sud, et autres. Ce groupe offre une palette musicale dont la couleur et le timbre s’adaptent à tout lieu et tout public. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Rue de la Libération Eglise

Avessé 72350 Sarthe Pays de la Loire

