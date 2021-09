Dijon Esplanade du Palais des Congrès Côte-d'Or, Dijon Concert de l’ensemble vocal Renards de Renom Esplanade du Palais des Congrès Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert de l’ensemble vocal Renards de Renom Esplanade du Palais des Congrès, 18 septembre 2021, Dijon. Concert de l’ensemble vocal Renards de Renom

Esplanade du Palais des Congrès, le samedi 18 septembre à 17:30

Fraichement installé dans les locaux de la Tour Elithis, le Centre de Documentation pour l’Art Choral, antenne de la Cité de la Voix à Dijon, invite à 17h30 le public à retrouver Renards de Renom pour 45 minutes de concert en plein air sur l’esplanade entre la Tour Elithis et le Palais des Congrès.

Cet évènement n’est pas soumis au contrôle du pass sanitaire

La Cité de la Voix fait sa rentrée ! Esplanade du Palais des Congrès 3 bd de Champagne – 21000 Dijon Dijon La Maladière Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Esplanade du Palais des Congrès Adresse 3 bd de Champagne - 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Esplanade du Palais des Congrès Dijon