Paris Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Concert de l’ensemble vocal Quid Novi ? Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de l’ensemble vocal Quid Novi ? Eglise Saint-Pierre de Chaillot, 25 novembre 2021, Paris. Concert de l’ensemble vocal Quid Novi ?

Eglise Saint-Pierre de Chaillot, le jeudi 25 novembre à 20:30

” Bouquet d’automne ” de chants a cappella : Au programme : Anonyme XVe siècle, Angleterre : – Agincourt Carol (composé après la bataille d’Agincourt de 1415) Robert Morton (c.1430-1479), Anglais : – « Il sera pour vous conbatu » (composé vers 1463) Guillaume Dufay (c.1400-1474), Franco-flamand : – « Ave maris stella » (Hymne mariale) Johannes Ockeghem (c.1420-1497), Franco-flamand : – Introït du Requiem (composé en 1461 ou 1483) Giovanni-Pierluigi Palestrina (1525-1594), Italien : – « Super flumina Babylonis » (Offertoire – Psaume 136) – « Sicut cervus » (Cantique – Psaume 41) Tomas-Luis de Victoria (c.1548-1611), Espagnol : – « O magnum mysterium » (Répons – St Luc 11, 27) Claude Goudimel (c.1505-1572), Français : – « Réveillez-vous, chacun fidèle » (Psaume 33) Andrea Gabrieli (c.1532-1585), Italien : – « Filiae Jerusalem » (Antienne – Cantique des cantiques 3, 11) Henry Purcell (1659-1695), Anglais : – « Thou knowest, Lord » (Extrait des Funérailles de la reine Mary, 1662) Antonio Lotti (c.1667-1740), Italien – Messe brève en ré mineur (Kyrie – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei) Camille Saint-Saëns (1835-1921), Français – « Ave verum corpus » (Hymne pour le Saint Sacrement) Alexandre Archangelski (1846-1924), Russe – « Khvalitiè imia Gospodniè » (Louez le nom du Seigneur) – « KBogoroditsè prilièjno » (Accourons avec ferveur à la vierge) Piotr-Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), Russe – Dostoïno ièst (Il est digne, en vérité, de te louer, vierge mère de Dieu) Félix Mendelssohn (1809-1847), Allemand : – « Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren » op. 69, N° 1 (Cantique de Syméon : Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix) Entrée libre, participation aux frais.

Entrée libre, libre participation aux frais

Jeudi 25 novembre à 20h30 dans l’église Saint-Pierre de Chaillot: Chants a capella Eglise Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Pierre de Chaillot Adresse 28 rue de Chaillot 75116 Paris Ville Paris lieuville Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris