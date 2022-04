Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis Tourouvre au Perche, 27 mai 2022, Tourouvre au Perche. Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis Église Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche

2022-05-27 20:30:00 – 2022-05-27 Église Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL

L'ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction de Olivier Sans, vous interprètera a cappella de la musique sacrée. Concert organisé en partenariat avec l'association Autheuil Patrimoine et Culture. Entrée à libre participation.

+33 2 33 73 83 25 https://autheuilpatrimoine.fr/?fbclid=IwAR1QM6CizIWdHkaueb3sQ2GVHQ6ZiehX2h5-iVUzkOTxgXcypc_cDQJY2E0

