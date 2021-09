Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis Tourouvre au Perche, 17 septembre 2021, Tourouvre au Perche. Concert de l’ensemble vocal Nunc Dimittis 2021-09-17 20:30:00 – 2021-09-17 Église Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL

Tourouvre au Perche Orne L’ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction de Olivier Sans, vous interprètera a cappella de la musique sacrée. Concert organisé en partenariat avec l’association Autheuil Patrimoine et Culture. Entrée à libre participation. L’ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction de Olivier Sans, vous interprètera a cappella de la musique sacrée. Concert organisé en partenariat avec l’association Autheuil Patrimoine et Culture. Entrée à libre participation. +33 2 33 73 83 25 https://autheuilpatrimoine.fr/?fbclid=IwAR1QM6CizIWdHkaueb3sQ2GVHQ6ZiehX2h5-iVUzkOTxgXcypc_cDQJY2E0 L’ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction de Olivier Sans, vous interprètera a cappella de la musique sacrée. Concert organisé en partenariat avec l’association Autheuil Patrimoine et Culture. Entrée à libre participation. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Église Notre Dame d'Autheuil AUTHEUIL Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.57258#0.67024