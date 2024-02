Concert de l’Ensemble Vocal Mezza Voce et du Choeur Franco-Allemand de Toulouse IBOS Ibos, dimanche 3 mars 2024.

L’ensemble vocal Mezza Voce est un chœur mixte fondé en 1984 et composé d’amateurs passionnés de Tarbes et des environs ainsi que de Plaisance du Gers.

Pendant plus de trente ans, sa cheffe historique Régine Cabane l’a fait évoluer dans des répertoires variés musique sacrée, opéras, musique profane…

L’ensemble est désormais sous la houlette de David NG Chin Kwee.

Après la messe irlandaise donnée le 18 novembre 2023 à l’église Sainte-Thérèse à Tarbes, l’ensemble revient à un répertoire plus classique avec le Requiem de Fauré et la messe du couronnement de Mozart qu’il interprètera avec le chœur franco-allemand de Toulouse, que dirige également David NG Chin Kwee.

Nous espérons vous voir nombreux.

Réservation billetterie au 06 16 29 09 19 ou 06 02 29 55 77

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03

IBOS 2-8 rue des Platanes

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@collegiale-ibos.fr

