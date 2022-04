Concert de l’ensemble vocal Le Cénacle Eglise Saint-Samson

Concert gratuit. Programme “Les animaux aux quatre saisons” conçu pour un jeune public.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T22:30:00 2022-05-21T00:00:00

