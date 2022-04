Concert de l’ensemble vocal Fédachor – chants sacrés et contemplatifs Plombières-lès-Dijon Plombières-lès-Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Plombières-lès-Dijon

Concert de l’ensemble vocal Fédachor – chants sacrés et contemplatifs Plombières-lès-Dijon, 8 avril 2022, Plombières-lès-Dijon. Concert de l’ensemble vocal Fédachor – chants sacrés et contemplatifs Chapelle de la Chartreuse de Champmol 1 Boulevard Chanoine Kir Plombières-lès-Dijon

2022-04-08 – 2022-04-08 Chapelle de la Chartreuse de Champmol 1 Boulevard Chanoine Kir

Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or Plombières-lès-Dijon A l’heure où le printemps sourit, le programme que nous avons choisi d’interpréter est mêlé de chants sacrés et de chants contemplatifs. L’amour de la nature, le bruit de la forêt, le calme balancement d’une berceuse… Ces ambiances colorées nous transporteront dans un monde pacifique. Les ensembles vocaux Fédachor et Viva Voc’elles dirigés par Joëlle Sarrazin seront accompagnés à l’orgue par Yann Labanvoye. Les oeuvres chantées sont, en majorité, celles de compositeurs contemporains connus pour leur passion du chant choral. Ils sont anglais (John Rutter et Philip WJ Stopford), estonien (Pärt Uusberg et Veljo Tormis), norvégien (Ola Geilo), allemand originaire du Liechtenstein (Josef Rheinberger), basque (Josu Elberdin), français (Gabriel Fauré) et américain (Rosephanye Powell). Avec leurs particularités stylistiques, ils louent la beauté de la nature à travers des textes poétiques et nous insufflent leur foi à travers des textes sacrés. joelle.sarra@aliceadsl.fr A l’heure où le printemps sourit, le programme que nous avons choisi d’interpréter est mêlé de chants sacrés et de chants contemplatifs. L’amour de la nature, le bruit de la forêt, le calme balancement d’une berceuse… Ces ambiances colorées nous transporteront dans un monde pacifique. Les ensembles vocaux Fédachor et Viva Voc’elles dirigés par Joëlle Sarrazin seront accompagnés à l’orgue par Yann Labanvoye. Les oeuvres chantées sont, en majorité, celles de compositeurs contemporains connus pour leur passion du chant choral. Ils sont anglais (John Rutter et Philip WJ Stopford), estonien (Pärt Uusberg et Veljo Tormis), norvégien (Ola Geilo), allemand originaire du Liechtenstein (Josef Rheinberger), basque (Josu Elberdin), français (Gabriel Fauré) et américain (Rosephanye Powell). Avec leurs particularités stylistiques, ils louent la beauté de la nature à travers des textes poétiques et nous insufflent leur foi à travers des textes sacrés. Chapelle de la Chartreuse de Champmol 1 Boulevard Chanoine Kir Plombières-lès-Dijon

dernière mise à jour : 2022-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Plombières-lès-Dijon Autres Lieu Plombières-lès-Dijon Adresse Chapelle de la Chartreuse de Champmol 1 Boulevard Chanoine Kir Ville Plombières-lès-Dijon lieuville Chapelle de la Chartreuse de Champmol 1 Boulevard Chanoine Kir Plombières-lès-Dijon Departement Côte-d'Or

Concert de l’ensemble vocal Fédachor – chants sacrés et contemplatifs Plombières-lès-Dijon 2022-04-08 was last modified: by Concert de l’ensemble vocal Fédachor – chants sacrés et contemplatifs Plombières-lès-Dijon Plombières-lès-Dijon 8 avril 2022 Côte-d'Or Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon Côte-d'Or