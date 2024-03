Concert de l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie Avranches, samedi 8 juin 2024.

Concert de l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie Avranches Manche

Pour son concert de printemps, l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie a choisi un programme essentiellement consacré à Mozart dans sa période salzbourgeoise. Sous la direction de Vincent Le Tortorec, l’orchestre interprètera la Symphonie n° 29 en la majeur. Cette œuvre justement célèbre est caractéristique du style galant que pratiquait à cette époque le compositeur tout juste âgé de 18 ans. Le chœur et un quatuor de solistes se joindront ensuite à l’orchestre pour la fameuse Messe du Couronnement écrite pour Salzbourg en 1779 et qui servit au couronnement du roi Bohême en 1791. Le fameux Laudate Dominum des Vêpres pour un Confesseur complètera le programme.

Une dizaine d’élèves de l’orchestre de l’école de musique rejoindra l’orchestre de l’Evib , grace au partenariat avec l’école des arts, pour deux morceaux de ce concert.

Pour son concert de printemps, l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie a choisi un programme essentiellement consacré à Mozart dans sa période salzbourgeoise. Sous la direction de Vincent Le Tortorec, l’orchestre interprètera la Symphonie n° 29 en la majeur. Cette œuvre justement célèbre est caractéristique du style galant que pratiquait à cette époque le compositeur tout juste âgé de 18 ans. Le chœur et un quatuor de solistes se joindront ensuite à l’orchestre pour la fameuse Messe du Couronnement écrite pour Salzbourg en 1779 et qui servit au couronnement du roi Bohême en 1791. Le fameux Laudate Dominum des Vêpres pour un Confesseur complètera le programme.

Une dizaine d’élèves de l’orchestre de l’école de musique rejoindra l’orchestre de l’Evib , grace au partenariat avec l’école des arts, pour deux morceaux de ce concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08

Ancien haras

Avranches 50300 Manche Normandie evib50300@gmail.com

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie Avranches a été mis à jour le 2024-02-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts