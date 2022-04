Concert de l’ensemble vocal Delta de Coline Serreau Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-en-Valdaine

Concert de l’ensemble vocal Delta de Coline Serreau Rochefort-en-Valdaine, 14 août 2022, Rochefort-en-Valdaine. Concert de l’ensemble vocal Delta de Coline Serreau Chemin du château Chapelle du château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine

2022-08-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-14 19:30:00 19:30:00 Chemin du château Chapelle du château de Rochefort en Valdaine

Rochefort-en-Valdaine Drôme Chanteurs et instrumentistes solistes qui abordent un répertoire éclectique

couvrant l’histoire de la musique du moyen-âge au XXIème siècle. Chemin du château Chapelle du château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Rochefort-en-Valdaine Autres Lieu Rochefort-en-Valdaine Adresse Chemin du château Chapelle du château de Rochefort en Valdaine Ville Rochefort-en-Valdaine lieuville Chemin du château Chapelle du château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine Departement Drôme

Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort-en-valdaine/

Concert de l’ensemble vocal Delta de Coline Serreau Rochefort-en-Valdaine 2022-08-14 was last modified: by Concert de l’ensemble vocal Delta de Coline Serreau Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine 14 août 2022 Drôme Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine Drôme