Concert de l’ensemble vocal “De Vives Voix” Saint-Sever, 6 novembre 2021, Saint-Sever.

Concert de l’ensemble vocal “De Vives Voix” Place du Tour du Sol Eglise abbatiale Saint-Sever

2021-11-06 – 2021-11-06 Place du Tour du Sol Eglise abbatiale

Saint-Sever 40500

L’ensemble vocal de Vives Voix propose un concert accompagné du grand orgue de l’abbatiale avec Philippe Carrère au clavier et à la direction. Il propose des œuvres de P. Berthier et C. Chaminade – M. Duruflé – A. Guilmant – S. Plé – Fr. Poulenc et J.G. Ropartz.

+33 5 58 76 34 34

De Vives Voix

Place du Tour du Sol Eglise abbatiale Saint-Sever

