Concert de l’Ensemble Vocal de Strasbourg Rosheim

2021-12-04 20:00:00 – 2021-12-04 22:00:00

Rosheim Bas-Rhin EUR Le Messie de Friedrich Haendel, considéré comme le chef-d’œuvre du genre oratorio, porté par l’Ensemble Vocal de Strasbourg au sein de l’église Saint Etienne de Rosheim. Sous la direction de Christian Uhlmann. Avec les interprétations des solistes :Magdalena Lukovic (soprane), Laura Phelut (alto), Gabriel Boileau Cloutier (ténor) et Maurice Sutter (basse). Pré-vente auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile ou du magasin Arpèges Armand Meyer Strasbourg. Venez écouter Le Messie de Friedrich Haendel, considéré comme le chef-d’œuvre du genre oratorio, porté par l’Ensemble Vocal de Strasbourg au sein de l’église Saint Etienne de Rosheim ! Prévente auprès de l’Office de Tourisme. +33 6 73 25 06 46 Le Messie de Friedrich Haendel, considéré comme le chef-d’œuvre du genre oratorio, porté par l’Ensemble Vocal de Strasbourg au sein de l’église Saint Etienne de Rosheim. Sous la direction de Christian Uhlmann. Avec les interprétations des solistes :Magdalena Lukovic (soprane), Laura Phelut (alto), Gabriel Boileau Cloutier (ténor) et Maurice Sutter (basse). Pré-vente auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile ou du magasin Arpèges Armand Meyer Strasbourg. Rosheim

