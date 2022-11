Concert de l’Ensemble Vocal de Maussac, à Caillac Caillac Caillac Catégories d’évènement: Caillac

Lot

Concert de l’Ensemble Vocal de Maussac, à Caillac Caillac, 10 décembre 2022, Caillac. Concert de l’Ensemble Vocal de Maussac, à Caillac

Eglise de Caillac Caillac Lot OT Cahors – Vallée du Lot

2022-12-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-10 Caillac

Lot Caillac Musique et chants pour la fête de Noël. Concert suivi d’un verre de l’amitié – participation libre. Concert donné l’Association Musique et Parole 46. Affiche_ensemble vocal

Caillac

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Caillac, Lot Autres Lieu Caillac Adresse Eglise de Caillac Caillac Lot OT Cahors - Vallée du Lot Ville Caillac lieuville Caillac Departement Lot

Caillac Caillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caillac/

Concert de l’Ensemble Vocal de Maussac, à Caillac Caillac 2022-12-10 was last modified: by Concert de l’Ensemble Vocal de Maussac, à Caillac Caillac Caillac 10 décembre 2022 Caillac Eglise de Caillac Caillac Lot OT Cahors - Vallée du Lot Lot

Caillac Lot