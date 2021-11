Melun Collégiale Notre-Dame de Melun Melun, Seine-et-Marne Concert de l’Ensemble Vocal de l’Université d’Evry Collégiale Notre-Dame de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Concert de l’Ensemble Vocal de l’Université d’Evry Collégiale Notre-Dame de Melun, 11 décembre 2021, Melun. Concert de l’Ensemble Vocal de l’Université d’Evry

Collégiale Notre-Dame de Melun, le samedi 11 décembre à 15:00

**A Ceremony of Carols** ———————— ### pour choeur de femmes et harpe Les étudiantes de l’Ensemble Vocal de l’Université d’Evry vous donnent rendez-vous à Melun pour vous partager cette magnifique oeuvre du compositeur britannique Benjamin Britten. Pour l’occasion, elles invitent le choeur Murmures pour également partager des pièces de Noël de John Rutter ou encore John Williams.

Entrée et participation libres. Entrée sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au moment du concert.

Concert donné par l’Ensemble vocal féminin du département Musique et Arts du Spectacle de l’Université d’Évry, dirigé par Julien BUIS. Ce concert est donné en partenariat avec le chœur Murmures. Collégiale Notre-Dame de Melun 1, rue de la Courtille, 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Collégiale Notre-Dame de Melun Adresse 1, rue de la Courtille, 77000 Melun Ville Melun lieuville Collégiale Notre-Dame de Melun Melun