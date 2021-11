Amboise Amboise Amboise, Indre-et-Loire Concert de l’Ensemble Vocal Chanteloire Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Concert de l’Ensemble Vocal Chanteloire Amboise, 12 décembre 2021, Amboise. Concert de l’Ensemble Vocal Chanteloire Amboise

2021-12-12 17:00:00 – 2021-12-12

Amboise Indre-et-Loire Amboise Libre participation Pass Sanitaire et port du masque obligatoire communication@chanteloire.com http://www.chanteloire.com/ Libre participation Pass Sanitaire et port du masque obligatoire chanteloire

Amboise

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OFFICE AMBOISE

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Adresse Ville Amboise lieuville Amboise