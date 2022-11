Concert de l’Ensemble Vocal Castella Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Concert de l'Ensemble Vocal Castella Château-Thierry, 26 décembre 2022

L'Ensemble Vocal Castella, sous la direction de Nicolas Renaux, se produira le samedi 26 novembre, à 20h30, à l'église Saint Crépin. Élaboré depuis le printemps dernier, NOX présente un répertoire franco-anglais composé au XXème siècle. Parmi des chœurs de Jehan Alain, Alfred Desenclos, Maurice Duruflé, Edward Elgar, le requiem d'Herbert Howells en constitue la pièce maîtresse. C'est une œuvre a cappella d'une grande sensibilité aux couleurs singulières et particulièrement expressives.

