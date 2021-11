Langon Langon 33210, Langon Concert de l’ensemble vocal Arianna Langon Langon Catégories d’évènement: 33210

Langon

Concert de l’ensemble vocal Arianna Langon, 21 novembre 2021, Langon. Concert de l’ensemble vocal Arianna Place de la Libération Eglise Saint Gervais Langon

2021-11-21 – 2021-11-21 Place de la Libération Eglise Saint Gervais

Langon 33210 Langon EUR 7 Le Livre Vermeil de Montserrat est un recueil de chants processionnaires de la fin du Moyen-Âge. Ces chants, tous dédiés à la Vierge, et anonymes, ont été collectés au XIVe siècle à l’abbaye de Montserrat en Catalogne, où ils se trouvent toujours auourd’hui, regroupés au XIXe siècle avec une couverture rouge, d’où le recueil tient son nom. Le monastère, qui abrite le sanctuaire de la Vierge de Montserrat, lieu de pélerinage très fréquenté où résonnaient les chants présents dans ce manuscrit. Le choeur sera accompagné d’une comédienne et de trois instrumentistes sur instruments anciens, sous la direction de Frédéric SERRANO. Le Livre Vermeil de Montserrat est un recueil de chants processionnaires de la fin du Moyen-Âge. Ces chants, tous dédiés à la Vierge, et anonymes, ont été collectés au XIVe siècle à l’abbaye de Montserrat en Catalogne, où ils se trouvent toujours auourd’hui, regroupés au XIXe siècle avec une couverture rouge, d’où le recueil tient son nom. Le monastère, qui abrite le sanctuaire de la Vierge de Montserrat, lieu de pélerinage très fréquenté où résonnaient les chants présents dans ce manuscrit. Le choeur sera accompagné d’une comédienne et de trois instrumentistes sur instruments anciens, sous la direction de Frédéric SERRANO. Le Livre Vermeil de Montserrat est un recueil de chants processionnaires de la fin du Moyen-Âge. Ces chants, tous dédiés à la Vierge, et anonymes, ont été collectés au XIVe siècle à l’abbaye de Montserrat en Catalogne, où ils se trouvent toujours auourd’hui, regroupés au XIXe siècle avec une couverture rouge, d’où le recueil tient son nom. Le monastère, qui abrite le sanctuaire de la Vierge de Montserrat, lieu de pélerinage très fréquenté où résonnaient les chants présents dans ce manuscrit. Le choeur sera accompagné d’une comédienne et de trois instrumentistes sur instruments anciens, sous la direction de Frédéric SERRANO. Arianna

Place de la Libération Eglise Saint Gervais Langon

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 33210, Langon Autres Lieu Langon Adresse Place de la Libération Eglise Saint Gervais Ville Langon lieuville Place de la Libération Eglise Saint Gervais Langon