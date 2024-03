Concert de l’Ensemble Vocal Amplitude au profit de Retina Eglise Saint-Jean, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril 2024 – 16 heures

La Note Bleue de Vacquiers

Cheffe de choeur : Layla Sanchez

Pour de vrai. Vianney

Hymne for the Week-end. Coldplay

Le dernier jour du disco. Juliette Armanet

Medley Goldman. J.J. Goldman

I still haven’t found what I’m looking for. U2

Je joue de la musique. Calogero

Sonorisation : Bluetooth Bose S1

Bonnefoy en Choeur

Chef de choeur : Frédéric Faure

Aragon et castille. B. Lapointe

Lettre à France. M. Polnareff

Le Seine. M. Chedid

Couleur menthe à l’eau. E. Mitchell

J’envoie valser. Zazie

Emmenez-moi. M. Aznavour

Accompagnement piano (Bugnas Valérie) contrebasse Michel (Bottagisio)

Pianiste (amateur) Marlène Rizzo

Improvisation n°13 de Poulenc

Toccata K.141 de Scarlatti

le Prélude de Ravel

Ensemble Vocal Amplitude de Saint-Jean

Cheffe de choeur : Anaïs Cortes

Down to the river to pray. Gospel

Ameno. E. Levisalles et G. Protheroe

Because. Beatles

Ubi Caritas. Ola Gjeilo

The Rose. Ola Gjeilo

Gloria. A. Vivaldi

Accompagnement Piano

Participation libre au profit de l’association Retina.

Eglise Avenue de l’église, Saint-Jean Saint-Jean