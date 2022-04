CONCERT DE L’ENSEMBLE « VIVA FIAMMA » – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE Lens, 22 avril 2022, Lens.

CONCERT DE L’ENSEMBLE « VIVA FIAMMA » – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE Eglise Saint-Léger Lens

2022-04-22 – 2022-04-22

Eglise Saint-Léger Lens Pas-de-Calais

Lens La spécificité de l’ensemble est le répertoire des 17ème et 18ème siècles pour deux voix de sopranos et continuo. Virginie Malfait et Hélène Faux, sopranos, vous proposent une balade dans différents pays de l’Europe baroque. Elles s’associent à deux continuistes chevronnés : Fabienne Alavoine à l’orgue et Guillermo Cerviño Wood au violoncelle.

En 13 ans, ces amoureux de la musique baroque ont fait voyager leur public aux quatre coins du monde en interprétant des œuvres de Monteverdi, Schütz, Haendel, Purcell, Couperin, Vivaldi, Juan de Araujo… On les a entendus tant dans la cathédrale de Tournai qu’aux Nuits du château de Beloeil et en France.

Leur amour de la musique est intarissable, leur plaisir de jouer et chanter ensemble est sans cesse renouvelé.

C’est pourquoi ils ont proposé un programme passant dans différentes contrées de l’Europe baroque occidentale, avec des œuvres de musique vocale.

L’ensemble « Viva Fiamma » s’est créé en 2002 autour d’une passion commune pour la musique de l’âge baroque.

sacrefestivalchant@gmail.com +33 6 82 41 39 83

