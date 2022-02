Concert de l’Ensemble VAL DE SAX Programme « Valses de Sax » Salle Fernand Pellicer Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert de l’Ensemble VAL DE SAX Programme « Valses de Sax » Salle Fernand Pellicer, 27 février 2022, Orléans. Concert de l’Ensemble VAL DE SAX Programme « Valses de Sax »

Salle Fernand Pellicer, le dimanche 27 février à 16:00

C’est l’histoire de cette danse universelle au travers de quelques grandes pages du répertoire symphonique et de surprises à vous faire tourner les têtes. Mesdames, Messieurs, choisissez bien vos partenaires et laissez-vous griser par ce vertige enjôleur.

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles), réservation conseillée auprès de l’association Musisax

direction Léo MARGUE Salle Fernand Pellicer Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle Fernand Pellicer Adresse Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Salle Fernand Pellicer Orléans Departement Loiret

Salle Fernand Pellicer Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert de l’Ensemble VAL DE SAX Programme « Valses de Sax » Salle Fernand Pellicer 2022-02-27 was last modified: by Concert de l’Ensemble VAL DE SAX Programme « Valses de Sax » Salle Fernand Pellicer Salle Fernand Pellicer 27 février 2022 orléans Salle Fernand Pellicer Orléans

Orléans Loiret