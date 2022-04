Concert de l’Ensemble Unacorda Istres, 10 avril 2022, Istres.

Concert de l’Ensemble Unacorda Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres

2022-04-10 17:00:00 – 2022-04-10

Istres Bouches-du-Rhône

Dans un effectif de solistes chanteur.se.s et musiciens sur instruments anciens, l’Ensemble Unacorda propose un concert baroque autour de Monteverdi, Charpentier et Couperin dans un répertoire mêlant des œuvres profanes et sacrées de ces grands compositeurs.



Alexis Gipoulou, directeur artistique est originaire de la région de Saint-Etienne où il a été crée l’Ensemble Unacorda. Depuis 2019, il est également professeur de chant choral et direction de chœurs le Conservatoire de Musique et de Danse Michel Petrucciani d’Istres Ouest-Provence.

L’ENSEMBLE UNACORDA, choeur professionnel dirigé par Alexis Gipoulou, donnera son concert “Scherzi Muscali ” le dimanche 10 avril à 17h à l’Église Notre-Dame-de-Beauvoir d’ISTRES

contact@ensembleunacorda.com +33 6 79 57 83 67

Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres

