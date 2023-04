Concert de l’Ensemble StaccaToy Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert de l’Ensemble StaccaToy Médiathèque Françoise Sagan, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

La Nuit blanche s’invite à la médiathèque Françoise Sagan. Cette soirée sera l’occasion de découvrir l’art du Toy Piano avec l’Ensemble StaccaToy qui nous présentera quatre pièces pour huit toy pianos. Fondé en 2016 par Emmanuel Tat, l’Ensemble StaccaToy réunit 8 pianistes ayant la particularité de jouer sur des toy pianos. Ils jouent ensemble des créations de compositeurs contemporains afin de créer un répertoire inédit : Pierre Bastaroli, Martin Loridan, Alexandre Bouvier, entre autres. Ce répertoire fait apparaître des esthétiques très variées : entre présence d’électroacoustiques live, improvisation libre, accessoires et jeux bruitistes. Ce concert viendra clore la troisième édition de notre journée 100% vinyles : le discomarché (avec brocante vinyles, DJ sets et conférence du critique musical Sophian Fanen) Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

StaccaToy

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de l’Ensemble StaccaToy Médiathèque Françoise Sagan 2023-06-03 was last modified: by Concert de l’Ensemble StaccaToy Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 3 juin 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris