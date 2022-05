Concert de l’Ensemble Près de votre oreille Villefavard, 14 mai 2022, Villefavard.

2022-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-14

Villefavard A 17h dans l’Auditorium de la Ferme de Villefavard. Tarifs : 17€, réduit 12€, gratuité -16 ans. Sur réservation. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 (du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Dans le cadre du Festival “Chambre de Printemps”.

Robin Pharo, viole de gambe et direction

MARIN MARAIS (1656-1728)

Suite d’un goût étranger, IVe livre des pièces pour viole de gambe et basse continue

La haute estime que portait le roi Louis XIV pour Marin Marais contribua à faire du violiste et de son instrument des figures symboliques et incontournables du grand siècle. C’est à la fois un aboutissement de l’œuvre de Marin Marais et un point culminant du répertoire français pour viole de gambe que Robin Pharo et l’ensemble Près de votre oreille nous font découvrir en revenant à Villefavard avec ce programme enregistré en ces lieux en 2020.

info@fermedevillefavard.com +33 5 55 60 29 32

2 impasse de l’Eglise et de la Cure Villefavard

