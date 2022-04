Concert de l’Ensemble Paris Accordéon Square du Temple – Elie-Wiesel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert de l’Ensemble Paris Accordéon Square du Temple – Elie-Wiesel, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

14 accordéonistes accompagnés par un bassiste et une percussionniste au répertoire varié : musiques de film, classique, jazz, chansons, musiques traditionnelles… L’Ensemble Paris Accordéon est un ensemble intergénérationnel d’amateurs ayant comme point commun l’amour de la musique et l’envie de la partager avec les autres. Curieux de toutes les musiques son répertoire va, entre autres, de « Rivers of Babylon » à « Misirlou » en passant par Henry Purcell et Django Reinhardt. Square du Temple – Elie-Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris Contact :

Crédits EPA

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square du Temple - Elie-Wiesel Adresse 64, rue de Bretagne Ville Paris lieuville Square du Temple - Elie-Wiesel Paris Departement Paris

Square du Temple - Elie-Wiesel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de l’Ensemble Paris Accordéon Square du Temple – Elie-Wiesel 2022-05-14 was last modified: by Concert de l’Ensemble Paris Accordéon Square du Temple – Elie-Wiesel Square du Temple - Elie-Wiesel 14 mai 2022 Paris Square du Temple - Elie-Wiesel Paris

Paris Paris