Paris Concert de l’Ensemble Palin(e) Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 12 octobre 2023, Paris. Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Musique médiévale profane par l’ensemble Palin(e) : Maud Haering (soprano), Luc Gaugler (vièle à archet), Olivier Camelin (Organetto), accompagné par la chanteuse Esther Labourdette. En écho à la conférence introductive donnée par Olivier Camelin, concert de l’ensemble qu’il dirige avec en invitée spéciale la chanteuse Esther Labourdette. Au centre du répertoire, des pièces du Codex Faenza, l’un des plus anciens recueil de musique pour orgue connu à ce jour. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

