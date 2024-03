Concert de l’Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh Lanrivain, dimanche 31 mars 2024.

Rendez-vous désormais régulier de la saison en Kreiz Breizh, notre partenaire privilégié Klasik, le festival des musiques classiques et contemporaines au cœur de la Bretagne, organise pour son lancement annuel un concert d’orchestre à Lanrivain.

Les musiciens professionnels qui composent cet orchestre sont dirigés par Aurélien Azan Zielinski (Orchestres Nationaux de Bretagne et Metz, de la Radio-Télévision Albanaise, BBC National Orchestra of Wales…) et sont partie prenante du projet DÉMOS Kreiz Breizh, seul dispositif de ce type actuellement mené par la Philharmonie de Paris en Bretagne.

Au programme de ce concert, la symphonie inachevée de Franz Schubert, des danses norvégiennes d’Edvard Grieg et une danse hongroise de Johannes Brahms.

En fin de concert, nos élèves de l’Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh (issus du premier orchestre Démos organisé sur le territoire en 2018) rejoindront leurs aînés pour jouer la 8ème danse slave de Antonín Dvorák.

Org. EMDTKB & Klasik .

2024-03-31 16:30:00

Salle des fêtes

Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne resa.klasik@gmail.com

