Concert de l’Ensemble Orchestral Confluences – Orchestre symphonique Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Concert de l’Ensemble Orchestral Confluences – Orchestre symphonique Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre, 24 février 2023, Montélimar . Concert de l’Ensemble Orchestral Confluences – Orchestre symphonique 5 rue Bouverie Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drome Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

2023-02-24 – 2023-02-24

Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

Montélimar

Drome Felix Mendelssohn : symphonie n°4, dite « italienne » et concerto en mi mineur pour violon et orchestre. Direction : Loïc Maître ; violon solo : Camille Antoinet. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drome Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Ville Montélimar lieuville Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar Departement Drome

Montélimar Montélimar Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

Concert de l’Ensemble Orchestral Confluences – Orchestre symphonique Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 2023-02-24 was last modified: by Concert de l’Ensemble Orchestral Confluences – Orchestre symphonique Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar 24 février 2023 5 rue Bouverie Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drôme Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drôme

Montélimar Drome