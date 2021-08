Malestroit Espace culturel Le Pass'temps Malestroit, Morbihan Concert de l’ensemble Nova Voce Espace culturel Le Pass’temps Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Concert de l'ensemble Nova Voce

Espace culturel Le Pass'temps, 18 septembre 2021, Malestroit.

le samedi 18 septembre à 18:00

Depuis 2012, l’ensemble vocal mixte Nova Voce réunit à Vannes environ 25 choristes, sous la direction de Malgorzata Pleyber, Cheffe de choeur. L’Ensemble se produit _a capella_. Son répertoire couvre une large palette de chants de la Renaissance à notre époque contemporaine, proposant de découvrir de nombreux compositeurs actuels avec une prédilection pour les compositeurs slaves et scandinaves. : Ola Gjeilo, Xavier Busto, Morten Lauridsen, Eriks Esenvalds, Karl Jenkins entre autres. Une large place est donnée aux chants des pays de l’Est.

sur inscription

Un voyage musical à travers les époques selon un large répertoire coloré d'accents d'Europe centrale. Espace culturel Le Pass'temps 5-7 rue Ste Anne 56140 Malestroit

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

