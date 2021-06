Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle CONCERT DE L’ENSEMBLE MUSAIK Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

2 juillet 2021
Place de la 2ème DC Parvis de la Gare et en face du Château

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville L’Ensemble MUSAIK de Lunéville, orchestre d’harmonie composé d’une vingtaine de musiciens amateurs, se produira le 2 juillet prochain à 20h30 sur le parvis de la gare et à 21h30 en face du château. Programme musical divers et varié. musaik.harmonie@laposte.net +33 6 61 96 43 65 Ensemble Musaïk dernière mise à jour : 2021-06-28 par

