Lunéville Meurthe-et-Moselle Concert de l’ensemble instrumental Musaik donne son concert annuel dimanche 27 mars et invite la chorale des Croissants d’Or en 1ère partie. Entrée libre. musaik.harmonie@laposte.net +33 6 61 96 43 65 Ensemble Musaik

