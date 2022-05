Concert de l’ensemble Libera Me Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Concert de l’ensemble Libera Me Val de Louyre et Caudeau, 23 octobre 2022, Val de Louyre et Caudeau. Concert de l’ensemble Libera Me Val de Louyre et Caudeau

2022-10-23 17:00:00 – 2022-10-23

Val de Louyre et Caudeau Dordogne Val de Louyre et Caudeau 10 EUR L’ensemble Libera Me (soprane, flûte, viole de gambe, orgue) donnera un concert dans le cadre du festival Musique en Périgord le dimanche 23 octobre 2022 à 17h à l’espace André Malraux de Cendrieux. Réservations sur : musique-en-perigord.fr L’ensemble Libera Me (soprane, flûte, viole de gambe, orgue) donnera un concert dans le cadre du festival Musique en Périgord le dimanche 23 octobre 2022 à 17h à l’espace André Malraux de Cendrieux. Réservations sur : musique-en-perigord.fr +33 6 03 47 84 68 L’ensemble Libera Me (soprane, flûte, viole de gambe, orgue) donnera un concert dans le cadre du festival Musique en Périgord le dimanche 23 octobre 2022 à 17h à l’espace André Malraux de Cendrieux. Réservations sur : musique-en-perigord.fr libera me

Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Ville Val de Louyre et Caudeau lieuville Val de Louyre et Caudeau Departement Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-louyre-et-caudeau/

Concert de l’ensemble Libera Me Val de Louyre et Caudeau 2022-10-23 was last modified: by Concert de l’ensemble Libera Me Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 23 octobre 2022 Dordogne Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau Dordogne