Juaye-Mondaye Calvados Juaye-Mondaye Fondé en janvier 2019 sous l’impulsion de Stanislas Herbin, Le Cénacle réunit de huit à douze chanteurs professionnels autour de programmes a cappella mettant en exergue des compositions célèbres du répertoire choral à côté d’oeuvres rarement données en concert. L’ensemble a également à coeur d’explorer un univers poétique varié (Shakespeare, Goethe, Von Eichendorff, Mahmoud Darwich, …) en lien avec la thématique de ses programmes, et de mettre en valeur les textes, lus et chantés, par une attention toute particulière à la langue, qu’elle soit familière ou rare. Le fonctionnement par sessions courtes de travail a permis au Cénacle de constituer, en quelques mois à peine, un répertoire d’une trentaine d’oeuvres sur des thématiques

diverses. Le Cénacle s’inscrit ainsi dans une démarche d’agilité, permettant de répondre à des demandes d’organisateurs de concerts ou de festivals souhaitant des programmes

“sur mesure”, originaux et inventifs. Placé sous la direction de Pierre Chépélov, chef et compositeur, l’ensemble s’est à ce jour produit dans deux programmes a cappella, l’un sur le thème de la nuit, l’autre sur

