Concert de l’ensemble La Tempête Sare, 7 septembre 2022, Sare.

Concert de l’ensemble La Tempête Sare

2022-09-07 20:00:00 – 2022-09-07

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare

Composé de 16 chanteurs et 20 musiciens, dirigés par le chef Simon-Pierre Bestion.

En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe II et s’être retiré au monastère de Yuste (dans l’Estrémadure), Charles Quint organise une fausse cérémonie pour ses propres funérailles ! Il meurt quelques semaines plus tard, et cette fois pour de vrai ! Cet office imaginaire, recomposé ici, n’est en rien une reconstitution historique. Ce Requiem est pensé comme le témoin d’une époque complexe et passionnante, à la charnière entre le monde médiéval et celui qui représentera les grandes découvertes du vieux continent. Il est comme une sorte d’immersion dans l’environnement musical espagnol à la mort de Charles Quint où de nombreux genres musicaux se côtoient et où différents rites religieux coexistent encore.

Composé de 16 chanteurs et 20 musiciens, dirigés par le chef Simon-Pierre Bestion.

En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe II et s’être retiré au monastère de Yuste (dans l’Estrémadure), Charles Quint organise une fausse cérémonie pour ses propres funérailles ! Il meurt quelques semaines plus tard, et cette fois pour de vrai ! Cet office imaginaire, recomposé ici, n’est en rien une reconstitution historique. Ce Requiem est pensé comme le témoin d’une époque complexe et passionnante, à la charnière entre le monde médiéval et celui qui représentera les grandes découvertes du vieux continent. Il est comme une sorte d’immersion dans l’environnement musical espagnol à la mort de Charles Quint où de nombreux genres musicaux se côtoient et où différents rites religieux coexistent encore.

+33 5 59 47 13 00

Composé de 16 chanteurs et 20 musiciens, dirigés par le chef Simon-Pierre Bestion.

En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe II et s’être retiré au monastère de Yuste (dans l’Estrémadure), Charles Quint organise une fausse cérémonie pour ses propres funérailles ! Il meurt quelques semaines plus tard, et cette fois pour de vrai ! Cet office imaginaire, recomposé ici, n’est en rien une reconstitution historique. Ce Requiem est pensé comme le témoin d’une époque complexe et passionnante, à la charnière entre le monde médiéval et celui qui représentera les grandes découvertes du vieux continent. Il est comme une sorte d’immersion dans l’environnement musical espagnol à la mort de Charles Quint où de nombreux genres musicaux se côtoient et où différents rites religieux coexistent encore.

Festival Ravel

Sare

dernière mise à jour : 2022-05-20 par