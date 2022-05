Concert de l’Ensemble La Balle / Place aux jeunes musiciens ! – Le Festival de Saintes Le Silo Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de l'Ensemble La Balle / Place aux jeunes musiciens ! – Le Festival de Saintes

Le Silo, le lundi 18 juillet à 16:30

Issus des formations européennes d’interprétation historique, les cinq musiciens de La Balle abordent le répertoire pour quintette à cordes et nous proposent un périple chez les compositeurs du XIXe siècle.

15 €

Place aux jeunes musiciens ! Le Silo 97 Rue Taillebourg 17100 Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T16:30:00 2022-07-18T17:30:00

Catégories d'évènement: Charente-Maritime, Saintes

Saintes Charente-Maritime