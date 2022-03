Concert de l’ensemble Jacques Moderne Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Concert de l’ensemble Jacques Moderne Belleville-sur-Loire, 19 mars 2022, Belleville-sur-Loire. Concert de l’ensemble Jacques Moderne Belleville-sur-Loire

2022-03-19 – 2022-03-19

Belleville-sur-Loire Cher L’ensemble Jacques Moderne, composé de 11 chanteurs a capella, se produit en concert à l’église de Belleville-sur-Loire.

A travers la musique, partez “au long de la Loire, à l’écoute du Fleuve…”.

Sous la direction de Joël Suhubiette.

En partenariat avec Boris Jollivet, audio-naturaliste. L’académie de musique et d’arts de Belleville-sur-Loire vous propose un concert de l’ensemble Jacques Moderne sur thème “Au long de la Loire, à l’écoute du Fleuve…”. contact@academiedemusique.com +33 2 48 72 65 82 https://academiedemusique.com/ L’ensemble Jacques Moderne, composé de 11 chanteurs a capella, se produit en concert à l’église de Belleville-sur-Loire.

A travers la musique, partez “au long de la Loire, à l’écoute du Fleuve…”.

Sous la direction de Joël Suhubiette.

En partenariat avec Boris Jollivet, audio-naturaliste. ©academiedemusique

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

Concert de l’ensemble Jacques Moderne Belleville-sur-Loire 2022-03-19 was last modified: by Concert de l’ensemble Jacques Moderne Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 19 mars 2022 Belleville-sur-Loire cher

Belleville-sur-Loire Cher